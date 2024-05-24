إخلاء سبيل سائق متهم في واقعة التحرش بسيدة بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة بالجيزة، بإخلاء سيبل سائق بإحدى تطبيقات النقل الذكي، بكفالة مالية قدرها 2000 جنيه؛ على خلفية اتهامه بارتكاب أفعال خادشة للحياء خلال استقلال سيدة معه في السيارة.

كانت أجهزة وزارة الداخلية، كشفت ملابسات ما تم تداوله بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" بشأن تضرر إحدى السيدات من سائق سيارة قامت بطلبها عبر إحدى تطبيقات النقل الذكي؛ لقيامه بارتكاب أفعال خادشة للحياء أثناء استقلالها السيارة صحبته.

بالفحص تم تحديد وضبط السيارة وقائدها (سائق - مقيم بالقاهرة) وقرر أنه حال إستقلال الشاكية السيارة قيادته قام بالتوقف بجانب الطريق لقضاء حاجته إلا أن السيدة المشار إليها قامت بالنزول من السيارة معتقدة قيامه بالتحرش بها.

تم اخاذ الإجراءات القانونية، وأحيل إلى النيابة العامة، والتي قررت قرارها السابق.