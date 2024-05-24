شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الصف الثانى الإعدادى الترم الثانى بالاسم ورقم الجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب أولياء أمور طلاب الصف الثاني الإعدادي بمحافظة الجيزة، إعلان نتيجة امتحانات أبنائهم بامتحانات نهاية العام، وذلك بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2023/2024 لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادى الخميس الماضي الموافق 23 مايو الجارى.

وانطلقت امتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلاب وطالبات الصف الثانى الإعدادى (عام وصم ومكفوفين ومهني) بمحافظة الجيزة يوم الخميس 9 مايو واستمرت حتى الخميس 16 مايو 2024.

وأدى الطلاب يوم الخميس 9/5/2024 امتحان مادة اللغة العربية والخط، والأحد 12/5/2024 امتحان مادتي اللغة الأجنبية، والجبر والإحصاء، والثلاثاء 14/5/2024 امتحان مادتي الهندسة، والعلوم، والخميس 16/5/2024 امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

وتواصل الإدارات التعليمية بالمحافظة تصحيح امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب صفوف النقل على أن يتم الكشف عن موعد إعلان النتيجة وطرق الحصول عليها خلال الأيام القادمة؛ للتيسير على الطلاب وأولياء الأمور، وذلك عقب انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات بالكامل.

وبعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات بشكل نهائي، ستعلن مديرية التربية والتعليم بالجيزة، نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني لجميع طلاب صفوف النقل في كشوف واضحة داخل المدارس.

ويمكن لطلاب الصفوف النقل وأولياء الأمور الحصول على درجات المواد بالفصل الدراسي الثاني بالاسم ورقم الجلوس، بعد إعلانها من خلال كشوف النتائج التي ستعلق بلوحة الإعلانات داخل المدارس بشكل مباشر، دون تحصيل أي مبالغ مالية تحت أي مسمى.

ويتاح للطلاب أو ولي أمره التظلم على النتيجة بالإدارة التعليمية فور ظهورها، إذ تحدد مديرية التربية والتعليم بالجيزة 5 خطوات للتظلم على نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب صفوف النقل (من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الإعدادي)، وذلك على النحو التالي:

1- يقوم الطالب أو ولى أمره بتقديم طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب على أن يحدد المادة أو المواد التي يرغب في التظلم من نتيجتها.

2- سداد الرسوم المقرره طبقًا للنشرة المالية الصادرة عن الإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري بوزارة التربية والتعليم.

3- يتم اتباع تعليمات الإدارة التعليمية للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها.

4- بعد انتهاء فترة التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التي أبداها الطالب أو ولي أمره، يتم البت في تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه وبعد ذلك يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب فى التظلم أو عدم أحقيته.

5- في حالة أحقية الطالب في التظلم وزيادته فى الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.