شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم القاهرة تستعد لامتحانات نهاية العام الدبلومات الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق غدا السبت إمتحانات الدبلومات الفنية بالقاهرة، وتستمر حتى الخميس الموافق 2024 /6/6، حيث استعدت الإدارات التعليمية للامتحانات، من خلال تجهيز أعمال الكنترولات وتعقيم اللجان ووضع الجداول فى أماكن بارزة وواضحة للجميع ، كذلك دليل اللجان ، والتأكد من التهوية والإضاءة وسلامة الآثاث ، ومناسبة المقاعد للمرحلة العمرية للطلبة ومراعاة التباعد وإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والأمنية.

وفى ذات السياق أكد أيمن موسى، وكيل أول الوزارة _مدير المديرية، أن مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أنهت كافة الأستعدادت لبدء إمتحانات الدبلومات الفنية بتجهيز استراحات للمراقبين وعددها (84) منهم 47 استراحة للرجال ، 37 استراحة للسيدات ، وتوفير كافة الإمكانيات للمعيشة وتوفير الخدمات و تهيئة المناخ المناسب للطلاب والملاحظين داخل اللجان مع التشديد بمنع الهواتف المحمولة داخل اللجان سواء للطالب أو الملاحظ وتطبيق ما ورد بالقانون رقم (205) لسنة 2020، واتباع كافة التعليمات والقرارات الوزارية المنظمة فى هذا الشأن

كما تم التنسيق مع كافة الجهات الأمنية لتأمين نقل أوراق الأسئلة وأوراق الإجابة بعد الإنتهاء من الامتحان وتأمين الكنترولات والاستراحات ومراكز توزيع الأسئلة، كما تم التنسيق مع مديرية الصحة لتوفير زائرة صحية بكل لجنة

وأشاد الدكتور خالد عبده مدير عام التعليم الفنى بالمديرية، أن إجمالى عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات الدبلوم دور أول للعام الدراسى 2023 /2024، (51989) مشيراً أن الإمتحانات تبدأ غداً السبت الموافق 25/5/2024 وتنتهى الامتحانات التحريرية يوم الخميس الموافق 6/6/2024

موزعة كالآتى :

_ عدد اللجان الرئيسية للمدارس الصناعية 60 لجنة رئيسية وعدد اللجان الفرعية 25 .

_ عدد اللجان الرئيسية للمدارس التجارية 27 لجنة رئيسية وعدد اللجان الفرعية 60 .

_ عدد اللجان الرئيسية للمدارس الفندقية 5 لجان رئيسية وعدد اللجان الفرعية 14 لجنة .

_ عدد اللجان الرئيسية للمدارس الزراعية 1 مدرسة زراعية .

_ عدد اللجان الرئيسية للتكنولوجيا التطبيقية بمختلف نوعياتها 7 لجان .

_ إجمالى عدد اللجان فى القاهرة رئيسى وفرعى لكافة النوعيات 195 لجنة.

كما أعلن مدير عام التعليم الفنى بالقاهرة أن إجمالى عدد غرف العمليات الرئيسية (واحد )بالمديرية وعدد غرف العمليات الفرعية( 25) غرفة فرعية، وأن إجمالى عدد القطاعات الرئيسية لمراكز الأسئلة أربع قطاعات وعدد مراكز توزيع الأسئلة 25 مركز .