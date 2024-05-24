شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البريد المصرى يلتقى ممثلى غرفة التجارة الأمريكية.. وكبرى شركات البريد السريع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، ممثلي غرفة التجارة الأمريكية وكبرى شركات البريد السريع العاملة في مصر، وهم: سيليفا ميناسا، الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الأمريكية في مصر، وعمرو طنطاوي، مدير شركة "DHL express" مصر، وبشار كيكولوف، مدير شركة "Aramex" مصر، وإسلام خليل المدير العام لشركة "FedEx express" مصر، ومحمد شاهين، العضو المنتدب لشركة "FedEx" مصر، ونوال قلادة، المدير الاستشاري لشركة "Middle East Courier Service"، وصفوت رامز العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "Middle East Courier Service"، وتوني كوستا، مدير شركة "Ups"، ودينا نوار، المدير التنفيذي للعمليات التشغيلية لغرفة التجارة الأمريكية في مصر، بحضور القيادات التنفيذية بالبريد المصري؛ وذلك بمبنى البريد المصري بالعاصمة الإدارية.

خلال اللقاء أكد الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري؛ التعاون الدائم والمستمر بين البريد المصري وجميع شركات البريد المرخص لها بالعمل في مصر، لدعم السوق البريدية لخدمات التوصيل، بما يسهم في زيادة جودة الخدمات المقدمة للعملاء، في إطار رؤية الدولة المصرية لتشجيع الاستثمار ودعم الشركات الناشئة، مشيرًا إلى أن البريد المصري يسعى إلى تحقيق التكامل مع شركات البريد العاملة في مصر لتقديم أفضل خدمة للعملاء، الأمر الذي يسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد المصري من خلال زيادة حجم خدمات التجارة الإلكترونية وتوفير فرص عمل أكبر لتلبية احتياجات هذا المجال الواعد.

وأوضح الدكتور شريف فاروق، أن البريد المصري بصفته جهة اختصاص منح التراخيص اللازمة للعمل في قطاع البريد في مصر بموجب القانون، فإنه يقدم كافة أوجه الدعم لجميع الشركات المرخص لها بالعمل عبر إتاحة الشبكة البريدية المملوكة للبريد المصري والتي تغطي كافة أنحاء الجمهورية للتكامل مع تلك الشركات، إلى جانب تذليل كافة العقبات التي تعوق ضبط وتنظيم السوق البريدية في مصر بما يضمن تنامي خدمات التجارة لتقديم أفضل خدمة للعملاء، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد اجتماعات دورية بين البريد المصري وممثلي كبرى شركات القطاع البريدي لبحث زيادة التعاون المشترك بما يعزز نمو خدمات البريد السريع والتجارة الإلكترونية في مصر، وقد رحب ممثلو كبرى شركات البريد خلال اللقاء بالدعم والتعاون المقدم من البريد المصري، مؤكدين رغبتهم في التكامل مع البريد المصري لتقديم أفضل خدمة للعملاء.