شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأردنى: محكمة العدل الدولية كشفت جرائم الحرب الإسرائيلية فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدى، إن محكمة العدل الدولية كشفت جرائم الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها.

وشدد وزير الخارجية الأردني، على ضرورة أن يتحمل مجلس الأمن مسؤوليته ويضع حدا لإفلات إسرائيل من العقاب والمعايير المزدوجة في تطبيق القانون الدولي.

وأمر نواف سلام رئيس محكمة العدل الدولية إسرائيل بوقف الهجوم العسكري على رفح الفلسطينية بشكل فورى، خلال فعاليات جلسة إصدار حكمها بشأن تدابير الطوارئ في قضية الإبادة الجماعية التي ترتكبها اسرائيل في قطاع غزة، ونقلتها قناة القاهرة الإخبارية.

وأكد رئيس محكمة العدل الدولية، أن برنامج الأغذية العالمي أعلن أنه أصبح عاجزا عن إيصال المساعدات إلى رفح الفلسطينية، موضحا أن التدابير المؤقتة المتخذة لا تعالج بشكل كامل تبعات الوضع المتغير في غزة.

وأضاف نواف سلام رئيس محكمة العدل الدولية، أن الوضع الإنساني في رفح الفلسطينية تدهور أكثر منذ أمر المحكمة الأخير، مؤكدا أن الوضع الإنساني في رفح الفلسطينية مصنف الآن على أنه كارثي.

وتابع: إسرائيل لم تقدم معلومات كافية لضمان الأمن والسلم في أثناء إجلاء المواطنين من رفح الفلسطينية والعمليات العسكرية في رفح الفلسطينية تهدد الحياة بالمدينة وهناك حاجة ملحة إلى اتخاذ خطوات إيجابية للحد من مخاطرها، ولا بد تنفيذ وقف فوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية خصوصا في رفح الفلسطينية".