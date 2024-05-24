شكرا لقرائتكم خبر عن مدير التشغيل بوزارة العمل تكشف تفاصيل الفرص المتاحة فى اليونان بدون وسيط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة، للتشغيل بوزارة العمل، تفاصيل إعلان وزارة العمل عن فرص عمل في اليونان، إن وزارة العمل وقعت مذكرة تفاهم مع اليونان لتلقي الأيدى العاملة للعمل بالخارج، وهناك أكثر من مهنة، والمتوفر حاليا الموسم الزراعي.

وشددت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، عبر قناة "DMC"، مع الإعلامية دينا عصمت، على ألا يوجد وسيط، فهذه فرص عمل وفرتها الوزارة، موضحة أنه لا يوجد شركات عمالة.

وذكرت أن المطلوب في الموسم الزراعي ولو خبرة بسيطة، مضيفة أن هناك توجيهات بإعداد قاعدة بيانات للشباب الراغب في العمل بالخارج لتلبية احتياجات الطلبات القادمة من الدول الفترة المقبلة.

وأكدت أن دور الوزارة توعية العمالة المصرية، موضحة أن "وحدة ما قبل المغادرة"، تهدف لتوعية العمال بالحقوق والواجبات بالتزامهم تجا ه صاحب العمل، وقوانين وعادات دولة المقصد.

وأوضحت أن العمل الموسمي من 3 لـ 9 شهور، ولكن هناك وعد من وزير الهجرة اليوناني بصدد تعديل تشريعي لزيادة العقد لـ 24 شهر.