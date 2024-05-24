شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: "العدل الدولية" تأمر إسرائيل بوقف فورى لهجومها على رفح الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” فى عدد غد من النسخة المطبوعة مجموعة من التغطيات الهامة على رأسها " "العدل الدولية" تأمر إسرائيل بوقف فورى لهجومها على رفح الفلسطينية.. رئيس المحكمة: على إسرائيل السماح باستمرار فتح المعبر أمام المساعدات.. ودخول لجنة تقصى حقائق حول الإبادة الجماعية"

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