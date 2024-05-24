شكرا لقرائتكم خبر عن مرشحة حزب الخضر لرئاسة أمريكا: إسرائيل ترتكب جريمة ضد الإنسانية فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت جيل ستاين، مرشحة حزب الخضر بانتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة، إن إسرائيل ترتكب جريمة ضد الإنسانية فى غزة ودمرت المنشآت المدنية، مؤكدةً أنها لا تدعم أى إبادة جماعية ولا تدعم الحروب حول العالم.

وأضافت ستاين، اليوم الجمعة، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الولايات المتحدة تواصل تعزيز القوات العسكرية الإسرائيلية بمليارات الدولارات، موضحة أن هناك تناقض كبير في السياسة الخارجية الأمريكية بشأن تزويد إسرائيل بالأسلحة، مشيرة إلى أن الشعب الأمريكي يواجه تحديات كثيرة ويأمل انفراجة كبيرة من خلال حكومة جديدة.

وأوضحت مرشحة حزب الخضر للرئاسة الأمريكية، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن تخطى الحدود كافة واتخذ بعض الإجراءات لدعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قائلة: "نحاول اتخاذ بعض الخطوات الأساسية لتغيير سياستنا الخارجية".