شكرا لقرائتكم خبر عن مجهولون يلقون قنبلتين يدويتين على مقر السفارة الإسرائيلية فى بلجيكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مكتب المدعى العام فى بروكسل إن شخصا ألقى قنبلة يدوية على السفارة الإسرائيلية فى أوكلى صباح اليوم الجمعة.

وتوجهت الشرطة إلى الموقع وأبلغت النيابة العامة، كما توجهت إلى المكان الشرطة الفنية والعلمية، بالإضافة إلى جهاز إزالة وتدمير المتفجرات ، وما زال التحقيق مستمرا.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلى، مساء اليوم الجمعة، أن "مجهولون ألقوا قنبلتين يدويتين على مقر السفارة الإسرائيلية فى بلجيكا" بدون تقع أى إصابات أو أضرار نتيجة الحدث".