شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: بايدن رحب بالسماح بتدفق المساعدات من مصر عبر معبر كرم أبو سالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن رحب بالتزام الرئيس السيسى بالسماح بتدفق المساعدات من مصر عبر معبر كرم أبو سالم مؤقتا، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها.

وأوضح البيت الأبيض أن بايدن وافق على إرسال فريق رفيع المستوى إلى القاهرة الأسبوع المقبل لإجراء مزيد من المناقشات، مشيرا إلى أن الرئيسين السيسى وبايدن تشاورا بشأن مبادرات جديدة لإطلاق سراح المحتجزين ووقف مستدام لإطلاق النار في غزة.

وذكر البيت الأبيض، أن بايدن أعرب عن التزامه بدعم مساعي إعادة فتح معبر رفح بترتيبات مقبولة لكل من مصر وإسرائيل.

ولفت البيت الأبيض، إلى أن بايدن وجه الشكر للرئيس السيسي على جهود مصر في استمرار تدفق المساعدات إلى المدنيين الفلسطينيين بقطاع غزة.