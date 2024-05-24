شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر رفيع المستوى: ‏مصر لن تقف مكتوفة الأيدى أمام الأزمة الإنسانية الطاحنة بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مصدر رفيع المستوى، إن ‏مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الأزمة الإنسانية الكارثية الطاحنة بقطاع غزة، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها.

وذكر مصدر رفيع المستوى، أن معبر رفح هو معبر مصري فلسطيني، ومصر ستعيد إدخال المساعدات من خلال آلية يتم الاتفاق عليها بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية.

وتابع مصدر رفيع المستوى، أن مصر ستظل تتصدى لأي محاولات لتصفية الفضية الفلسطينية أو لعزل قطاع غزة عن العالم.

ولفت إلى أن مصر وأمريكا تتفقان على إدخال المساعدات مؤقتا من معبر كرم أبو سالم انطلاقا من حرص مصر على التخفيف من نقص المساعدات.