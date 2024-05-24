شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 30 أستاذا وعالما فى علم الحديث يشاركون بمؤتمر السنة النبوية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بمشاركة أكثر من 30 أستاذًا وعالمًا في علم الحديث تعقد وزارة الأوقاف مؤتمرها الأول عن السنة النبوية بعنوان: السنة النبوية بين الرواية والدراية والفهم المقاصدي، السبت 8 يونيو بأكاديمية الأوقاف الدولية بمدينة السادس من أكتوبر، ويضم المؤتمر جلستين علميتين وخمس ورش عمل على النحو التالي:
أولًا : الجلسة الافتتاحية : حجية السنة ومنزلتها في التشريع.
ثانيًا : ورش العمل
الأولى : علم الحديث رواية
الثانية : علم الحديث دراية
الثالثة : الفهم المقاصدي للسنة النبوية
الرابعة : السنة عند الأصوليين
الخامسة : السنة عند الفقهاء
ثالثًا : الجلسة الختامية
خلاصة ورش العمل وتوصيات المؤتمر
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