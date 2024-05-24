شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 30 أستاذا وعالما فى علم الحديث يشاركون بمؤتمر السنة النبوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بمشاركة أكثر من 30 أستاذًا وعالمًا في علم الحديث تعقد وزارة الأوقاف مؤتمرها الأول عن السنة النبوية بعنوان: السنة النبوية بين الرواية والدراية والفهم المقاصدي، السبت 8 يونيو بأكاديمية الأوقاف الدولية بمدينة السادس من أكتوبر، ويضم المؤتمر جلستين علميتين وخمس ورش عمل على النحو التالي:

أولًا : الجلسة الافتتاحية : حجية السنة ومنزلتها في التشريع.

ثانيًا : ورش العمل

الأولى : علم الحديث رواية

الثانية : علم الحديث دراية

الثالثة : الفهم المقاصدي للسنة النبوية

الرابعة : السنة عند الأصوليين

الخامسة : السنة عند الفقهاء

ثالثًا : الجلسة الختامية

خلاصة ورش العمل وتوصيات المؤتمر