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أكثر من 30 أستاذا وعالما فى علم الحديث يشاركون بمؤتمر السنة النبوية

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القاهرة - سامية سيد - بمشاركة أكثر من 30 أستاذًا وعالمًا في علم الحديث تعقد وزارة الأوقاف مؤتمرها الأول عن السنة النبوية بعنوان: السنة النبوية بين الرواية والدراية والفهم المقاصدي، السبت 8 يونيو بأكاديمية الأوقاف الدولية بمدينة السادس من أكتوبر، ويضم المؤتمر جلستين علميتين وخمس ورش عمل على النحو التالي:

أولًا : الجلسة الافتتاحية : حجية السنة ومنزلتها في التشريع.
ثانيًا : ورش العمل
الأولى : علم الحديث رواية
الثانية : علم الحديث دراية
الثالثة : الفهم المقاصدي للسنة النبوية
الرابعة : السنة عند الأصوليين
الخامسة : السنة عند الفقهاء
ثالثًا : الجلسة الختامية
خلاصة ورش العمل وتوصيات المؤتمر

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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