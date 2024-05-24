شكرا لقرائتكم خبر عن العلوم الصحية: جامعة المنوفية تقبل خريجى معاهد الأزهر بكلية تكنولوجيا العلوم الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثمرت جهود النقابة العامة للعلوم الصحية، على مدار أكثر من عام، بموافقة جامعة المنوفية على قبول خريجي المعاهد الفنية الصحية التابعة لجامعة الأزهر، وهم معهد فني المختبرات، ومعهد فني التحاليل البيولوجية، ضمن الدفعة الجديدة للعام الدراسي 2024/ 2025.

وقال أحمد السيد الدبيكى، نقيب العلوم الصحية، أن النقابة بأبنائها المخلصين عملوا على مدار عام كامل لإنجاز هذا الملف، وبعد طول انتظار، واجتماعات ومخاطبات ومناقشات دارت بين النقابة وجامعتي الأزهر والمنوفية، وافقت الأخيرة على قبول خريجى تلك المعاهد المذكورة، للدراسة واستكمال تعليمهم في كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية للعام الدراسي الجديد، والذي سيفتح التقديم فيه خلال شهر يوليو المقبل، ووفقا للضوابط التي تقررها إدارتي الجامعة والكلية.

وأكد الدبيكي، خطوات جادة، وشخصيات كثيرة شاركت في هذا المكتسب الجديد، الذي حققته نقابة العلوم الصحية، وعلى رأسهم الدكتور محمد الشربيني نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، والدكتور هاني الجمل عميد كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بجامعة المنوفية، والدكتورة منال سعفان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبدالرحمن علي نقيب العلوم الصحية بالقاهرة، ومحمد كرم الأمين العام لنقابة العلوم الصحية بالقاهرة.

وتقدم لهم بالشكر على ما قدموه من خطابات، وسعة صدر لمساعدتهم لأبنائهم الطلاب والخريجين، حتى تصدر هذه الموافقة، وخاصة أن جامعة المنوفية رفضت قبول أبناء الأزهر، وهو ما دعا الخريجين لتقديم شكوى للنقابة العامة للعلوم الصحية، وبناء عليها تحركت النقابة سرا في هذا الملف، وتم تنسيق لقاء مع الطلبة حضرته النقابة والطلبة، وجاءت أهمية سرية تلك الخطوات، لكي لا يظهر ما يجهض جهودها منذ يونيو الماضي، وهو نفس المنهج الذي تنتهجه النقابة دائما في ملفاتها لكي لا تظهر أي تحديات غير محسوبة تعرقل سير الإجراءات والملفات المختلفة.