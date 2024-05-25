شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات طلب تصريح من المركز التكنولوجى بتوصيل مرافق دائمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اهتمت الدولة بالتوسع في تنفيذ المراكز التكنولوجية بالأحياء والمراكز والمدن، لتبسيط إجراءات الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والتوسع في خدمة الشباك الواحد للفصل بين طالب الخدمة ومقدمها، وذلك تنفيذًا لخطة الإصلاح الإداري والتنمية المستدامة والتحول الرقمي، والتي تعتمد على تكنولوجيا المعلومات وتبسيط الإجراءات وتقليص زمن تقديم الخدمات للمواطنين، مع الاستفادة من التقنيات الحديثة وتحقيق التكامل بين مراكز تقديم الخدمات الحكومية بالمحليات باستخدام نظام مركزي موحد على مستوى جميع الوحدات المحلية (ديوان/مركز/مدينة/حي/وحدة قروية) بالجمهورية.

نوضح فيما يلي المستندات والأوراق المطلوبة وإجراءات تقديم طلب للمركز التكنولوجي بتصريح بتوصيل مرافق دائمة (كهرباء – مياه – غاز – صرف صحي).

المستندات المطلوبة

-صورة بطاقة الرقم القومي.

-صور فوتوغرافية للعقار.

-شهادة صلاحية المبنى للإشغال مرفق بها نسخة من الرسومات معتمدة من المهندس المشرف.

-صورة رخصة المباني.

-تقرير ربع سنوي من المهندس المشرف على الأعمال المرخص بها.

-أصل إيصال التأمينات.

-إخطار بدء التنفيذ.

-صورة عقد المقاولة.

-صورة شهادة الإشراف.

الإجراءات

-ملء النموذج الخاص بالخدمة.

-تقديم المستندات المطلوبة للخدمة.

-سداد رسوم المعاينة.

-بعد إجراء المعاينة بواسطة الإدارة المختصة تعتمد التأشيرة من رئيس الحي برفض الطلب إن وجدت مخالفة أو بتسديد الرسوم المقررة للخدمة.

-تسديد الرسوم وتلقي الخدمة.

جديرٌ بالذكر أن المراكز التكنولوجية تتيح عشرات الخدمات المتنوعة، منها (طلب عام، طلب شكوى، طلب شهادة بيانات منشأة، طلب بدل فاقد رخصة بناء أو صورة طبق الأصل من الرخصة، طلب سداد رسوم نظافة، طلب رخصة إشغال، طلب رخصة هدم، طلب تجديد رخصة أشغال، طلب ترخيص ترميم، طلب شهادة للتأمينات "بإلغاء رخصة محل "، طلب معاينة، وطلب استخراج صورة طبق الأصل من قرار الترميم، وطلب مهلة فتح محل، طلب نقل رخصة محل في حالة الوفاة، طلب نقل رخصة محل في حالة التنازل، طلب إستخراج بدل تالف أو فاقد لرخصة محل، طلب تجديد ترخيص أعمال البناء، طلب تجديد ترخيص أعمال بناء، طلب شهادة بتنفيذ الإزالة، طلب صورة طبق الأصل من قرار الهدم، وطلب تصريح حفر أهالي – شركات، وطلب ترخيص إعلان، طلب تجديد ترخيص إعلان، طلب رخصة تركيب مصعد جديد، طلب تجديد رخصة مصعد.