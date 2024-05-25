شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات طلب تصريح من المركز التكنولوجى بتوصيل مرافق دائمة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - اهتمت الدولة بالتوسع في تنفيذ المراكز التكنولوجية بالأحياء والمراكز والمدن، لتبسيط إجراءات الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والتوسع في خدمة الشباك الواحد للفصل بين طالب الخدمة ومقدمها، وذلك تنفيذًا لخطة الإصلاح الإداري والتنمية المستدامة والتحول الرقمي، والتي تعتمد على تكنولوجيا المعلومات وتبسيط الإجراءات وتقليص زمن تقديم الخدمات للمواطنين، مع الاستفادة من التقنيات الحديثة وتحقيق التكامل بين مراكز تقديم الخدمات الحكومية بالمحليات باستخدام نظام مركزي موحد على مستوى جميع الوحدات المحلية (ديوان/مركز/مدينة/حي/وحدة قروية) بالجمهورية.
نوضح فيما يلي المستندات والأوراق المطلوبة وإجراءات تقديم طلب للمركز التكنولوجي بتصريح بتوصيل مرافق دائمة (كهرباء – مياه – غاز – صرف صحي).
المستندات المطلوبة
-صورة بطاقة الرقم القومي.
-صور فوتوغرافية للعقار.
-شهادة صلاحية المبنى للإشغال مرفق بها نسخة من الرسومات معتمدة من المهندس المشرف.
-صورة رخصة المباني.
-تقرير ربع سنوي من المهندس المشرف على الأعمال المرخص بها.
-أصل إيصال التأمينات.
-إخطار بدء التنفيذ.
-صورة عقد المقاولة.
-صورة شهادة الإشراف.
الإجراءات
-ملء النموذج الخاص بالخدمة.
-تقديم المستندات المطلوبة للخدمة.
-سداد رسوم المعاينة.
-بعد إجراء المعاينة بواسطة الإدارة المختصة تعتمد التأشيرة من رئيس الحي برفض الطلب إن وجدت مخالفة أو بتسديد الرسوم المقررة للخدمة.
-تسديد الرسوم وتلقي الخدمة.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز