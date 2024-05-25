شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح هامة لحماية الأسماك أثناء ارتفاع درجات الحرارة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت الهيئة العامة للثروة السمكية مجموعة من النصائح والإرشادات لتخفيف آثار الحرارة على الأسماك في المزارع خلال الموجة الحارة التي تشهدها مصر الأسبوع الحالى.

ومن أهم هذه الإجراءات ما يلى:

1- المتابعة المستمرة والدقيقة للحالة الصحية للأسماك خلال فترات ارتفاع الحرارة أو نقص إمدادات المياه.

2- المتابعة بإستمرار والتواجد على الأرض وخاصة الأحواض ذات الكثافات السمكية العالية.

3- الإحتفاظ بأكسجين الطوارئ لوقت ارتفاع درجة الحرارة أو الشبورة.

4- العمل على تحليل المياه بأقصى سرعة ممكنة سواء كان هناك مشاهدات سلبية من عدمه.

5- التقليل من معدلات التغذية أو توقفها إذا لزم الأمر لحين انكسار هذه الموجة.

6- العمل على تشغيل البدلات اطول فتره ممكنه خلال النهار لتقليب طبقات المياه.

‏7- زيادة ارتفاع عمود المياه في الأحواض بحيث لا يقل عن 1.25 متر ولا يزيد عن 1.5متر.

‏8- تشغيل الري بشكل دائم اثناء النهار لدخول اكبر كميه من المياه الجديده للأحواض إذا كانت مياه المصدر منخفضه في الامونيا وال pH أو الاعتماد علي التقليب الداخلي للمياة في الأحواض المعالجه بالبروبايوتك.

‏9- يفضل التغذية بالأعلاف المضادة للإجهاد وذلك في الساعات الأولي من اليوم قبل ارتفاع حرارة المياه ومتأخرا بعيدا عن ساعة الذروة .

‏10- التقليل قدر الإمكان من الاعلاف الغاطسة في الفترة المقبلة والاعتماد على الاعلاف الطافية وخصوصا لأسماك البلطي.