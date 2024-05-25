شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تطلق حملة مجانية لتقديم خدمات الصحة الإنجابية بالمحافظات غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان، إنه سيتم إطلاق حملة تنشيطية موسعة لتقديم خدمات الصحة الإنجابية بجميع المحافظات، خلال الفترة من يوم الأحد 26 مايو الجارى وحتى يوم الخميس 6 يونيو القادم.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة، أنه سيتم تنفيذ حملة تنشيطية خدمية وتوعوية مجانية موسعة بجميع محافظات الجمهورية، لتقديم استشارات الصحة الإنجابية من خلال أخصائيين مدربون، كما يتم تقديم رعاية شاملة للنساء الحوامل، مما يضمن سلامتهن والنمو الصحى لأطفالهن، مضيفًا أنه يتم تقديم فحوصات الموجات فوق الصوتية للنساء الحوامل لمراقبة نمو وتطور الجنين.

وأضاف أن خدمات المشورة والصحة الإنجابية يتم تقديمها بمشاركة أخصائيى الصحة الإنجابية، وأخصائيى النساء والتوليد، ومن خلال توقيع الكشف الطبى، مشيرًا إلى تنفيذ الحملة على مرحلتين، الأولى فى الفترة من 26 إلى 30 مايو، والثانية فى الفترة من 2 وحتى 6 يونيو 2024.

ومن جانبه، أشار الدكتور حسام عباس، رئيس قطاع السكان، إلى أنه تتوفر من خلال الحملة مجموعة متنوعة من الوسائل طويلة المفعول، مما يوفر للنساء خيارات متنوعة وفعالة على المدى الطويل، قائلا: "من خلال توسيع نطاق الوصول إلى هذه الخدمات الأساسية، فإننا نمكن الأفراد والأزواج من الحفاظ على صحتهم الإنجابية، مما يساهم فى تحسين صحة الأم والطفل والرفاهية العامة".