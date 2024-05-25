شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: العالم يضع اتفاقا للاستعداد لأى أوبئة قادمة لمنع حدوث وفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت منظمة الصحة العالمية، إنه قد أنهت الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية، مفاوضات مكثفة تهدف إلى تعزيز القدرات العالمية للاستجابة للأوبئة والفاشيات المستقبلية في أعقاب جائحة كورونا، واتفقت على تقديم نتائج عملها لتنظر فيها لجنة الصحة العالمية المقبلة ابتداء من يوم الاثنين.

وأضافت المنظمة فى بيان صحفى، أنه تم إجراء عمليتين تفاوضيتين متوازيتين لإجراء سلسلة من التعديلات على اللوائح الصحية الدولية (2005) ووضع أول اتفاق أو اتفاقية بشأن الجائحة أو أي صك قانوني آخر على الإطلاق، وستنظر الوفود إلى جمعية الصحة العالمية السابعة والسبعين، التي ستعقد في الفترة من 27 مايو إلى 1 يونيو، في نتائج كلتا العمليتين، والخطوات التالية لكلتاهما.

وقال الدكتور تيدروس أدهانوم جبريسيوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، إنه على مدى العامين الماضيين، كرست الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية جهوداً هائلة لمواجهة هذا التحدي الذي فرضته كورونا والاستجابة للخسائر التي تسبب فيها، بما في ذلك فقدان ما لا يقل عن 7 ملايين روح.. وتابع: "لقد أثر فيروس كورونا على الجميع، بطرق عديدة، ولهذا السبب بدأت الدول الأعضاء عملية لوضع اتفاق بشأن الوباء لجعل العالم أكثر استعدادًا لمواجهة الوباء التالي، ورغم إحراز تقدم كبير خلال هذه المفاوضات، لا تزال هناك تحديات يتعين التغلب عليها.. نحن بحاجة إلى استخدام جمعية الصحة العالمية لإعادة تنشيطنا وإنهاء المهمة التي بين أيدينا، وهي تقديم اتفاق حول الجائحة بين الأجيال للعالم".

وأنهت البلدان اليوم اجتماعها التاسع المستأنف لهيئة التفاوض الحكومية الدولية التي تضم الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية البالغ عددها 194 دولة، وتم التوصل إلى اتفاق مبدئي من قبل هيئة التفاوض الحكومية الدولية بشأن عناصر متعددة في مسودة الاتفاق، والتقارب بشأن العناصر الأخرى، وكانت هناك أيضاً مجالات عدم التقارب ووجهات النظر المتباينة.

وأشارت المنظمة إلى أن مكتب هيئة التفاوض الحكومية الدولية، الذي كان يتولى توجيه العملية، سوف يقدم تقريراً يوضح فترة عمل العملية التي دامت أكثر من عامين، ونتائج هذا العمل، وهي مسودة النص التي تم التفاوض بشأنها حتى الآن، وسيتم أيضًا طرح خيارات الخطوات التالية لإتمام عملية الاتفاقية على جمعية الصحة العالمية للنظر فيها.

وقال الرئيس المشارك للمكتب، رولاند دريس، من هولندا، إن الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية لا تزال ملتزمة بإكمال عملية الاتفاق بشأن الجائحة وتتطلع إلى أن تنظر جمعية الصحة العالمية في التقدم المحرز في هذه المبادرة التاريخية.

وأضاف دريس: "من الواضح أن هناك اتفاق بين الحكومات على أنه يجب على العالم صياغة نهج جديد لمكافحة الأوبئة.. والخطوات التالية في هذه العملية الأساسية ستسترشد الآن بجمعية الصحة العالمية."

وأضافت بريشوس ماتسوسو، من جنوب أفريقيا، أن السعي لبناء اتفاق عادل بين الأجيال للتحضير للأوبئة والوقاية منها والاستجابة لها لا يزال قائما، "يجب على العالم ألا يحول تركيزه عن المهمة الحالية، وهي ضمان حماية العالم بشكل أفضل من الوباء التالي، وهذا سيتطلب التزاماً وعملاً متواصلين من جميع الأطراف لبناء الدفاعات الجماعية للعالم، كما سيقدم الفريق العامل المعني بتعديلات اللوائح الصحية الدولية (WGIHR) نتائجه إلى جمعية الصحة العالمية للنظر فيها، بما في ذلك بعض الأحكام التي تم التوصل إلى اتفاق بشأنها من حيث المبدأ.

وقد تم وضع اللوائح الصحية الدولية، التي اعتمدتها جمعية الصحة العالمية لأول مرة في عام 1969 وتم تنقيحها آخر مرة في عام 2005، لتعظيم الجهود الجماعية لإدارة أحداث الصحة العامة مع تقليل تعطيلها للسفر والتجارة في الوقت نفسه، وتضم 196 دولة طرفًا، تضم جميع الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية البالغ عددها 194 دولة وقد قادت هذه الأطراف عملية تعديل اللوائح الصحية الدولية من خلال الفريق العامل المعني بتعديلات اللوائح الصحية الدولية (2005).