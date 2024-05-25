بعد انتهاء موسم العمرة.. هل يوجد تأشيرات مصرح لحاملها أداء الحج 2024؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

يتساءل عدد من المواطنين بعد إعلان وزارة الحج والعمرة السعودية، الخميس، إيقاف إصدار تأشيرة العمرة عبر تطبيق "نسك"، مؤقتًا أمس الخميس 23 مايو 2024 لمدة شهر.



من جانبه، محمد كارم، الخبير السياحي، إنه لا يوجد تأشيرات مصرح بها أداء الحج 2024 بخلاف تأشيرة الحج ذاتها.

وأضاف "كارم"، خلال تصريحات خاصة أدلى بها إلى "الخليج 365"، أنه القرار شمل عدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لمن يحمل تأشيرة زيارة بجميع أنواعها.

وأشار الخبير السياحي، إلى أن التأشيرات الغير مصرح لها أداء الحج 2024، كما يلي:

- تأشيرة الزيارة.

- التأشيرة السياحية.

- تأشيرة العمل.

- تأشير المرور "الترانزيت".

- تأشيرة الزيارات بأنواعها (عائلية - تجارية - عمل - شخصية - إلكترونية - سياحية - حكومية - مرور- تأشيرة خدمة الحجاج - تأشيرة العمرة)

وفي نفس الإطار، أشارت وزارة الحج والعمرة السعودية، عبر صفحتها على "فيسبوك"، إلى إن الوصول إلى السعودية بأي تأشيرة بخلاف تأشيرة الحج يعني عدم القدرة على أداء الحج 2024.

وطالبت "الحج والعمرة السعودية"، بتجنب مخالفة الأنظمة تفاديًا للعقوبات، مضيفة :" التزامك بأنظمة الحج، طريقك لإكمال المناسك بدون متاعب، طوال الرحلة".

اقرأ أيضًا:

الحج 2024.. ‏‏إيقاف إصدار تصاريح العمرة عبر تطبيق "نسك" مؤقتا

خاص| "السياحة": زيادة أسعار برامج الحج 44 ألف جنيه

تأكيداً لمصراوي.. السياحة: زيادة 35 ألف جنيه في برامج الحج البري (تفاصيل)