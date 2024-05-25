شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة عمليات نقابة المعلمين تبدأ اليوم متابعة امتحانات الدبلومات الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق أعمال غرفة عمليات نقابة المهن التعليمية، لمتابعة امتحانات الدبلومات الفنية، اليوم السبت 25 مايو 2024، بهدف متابعة أوضاع المعلمين المشاركين فى أعمال المراقبة والتصحيح، والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لتذليل أى عقبات تواجه المعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات.

وكلف خلف الزناتى نقيب المعلمين جميع رؤساء الفرعيات التابعة للنقابة وعددها 53 فرعية و320 لجنة نقابية فى جميع المحافظات، بسرعة الاطمئنان على جاهزية استراحات المعلمين، وتوفير جميع احتياجاتهم فورا، لتهيئة الأجواء المناسبة لأداء مهمتهم فى أعمال امتحانات الدبلومات الفنية، حيث ستكون الغرفة على اتصال مستمر مع غرف العمليات الفرعية التى تم تشكيلها فى النقابات الفرعية واللجان النقابية فى جميع محافظات الجمهورية، لمتابعة أحوال المعلمين، وضمان توفير السلامة والأمان لهم طوال فترة الامتحانات.

وأكد "الزناتي" أن هناك تعليمات مشددة لرؤساء النقابات الفرعية واللجان النقابية، بالمتابعة الميدانية يوميا والمرور على اللجان الامتحانية للتأكد من توافر بيئة مستقرة وآمنة للمعلمين خلال الامتحانات، والتواصل مع كافة الجهات المعنية والتنفيذية فى المحافظات لحل أى مشكلة تواجه المعلمين.