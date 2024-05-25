شكرا لقرائتكم خبر عن الإكثار من شرب المياه.. نصائح "الصحة" لتفادى مضاعفات ارتفاع درجات الحرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إنه يجب الحماية من مضاعفات ارتفاع درجات الحرارة، وذلك عن طريق اتباع النصائح التالية:

- الإكثار من شرب المياه والعصائر الطبيعية

- عدم التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة

- ارتداء الملابس القطنية والفضفاضة الخفيفة فاتحة اللون

- غلق نوافذ المنازل وأماكن العمل جيدًا خلال ساعات النهار ضروري لحجب أشعة الشمس وتفادي دخول الأتربة

- الاستعانة بالمراوح والمبردات وإعادة فتح النوافذ ليلاً لتهوية الأماكن

- عدم خروج كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأطفال من المنزل خلال ساعات ذروة الموجة الحارة إلا للضرورة، وفي حالة الحاجة الضرورية إلى الخروج من المنزل ينبغي تجنب التعرض للشمس بشكل مباشر قدر الإمكان واستخدام قبعة لحماية الرأس من الحرارة.