شكرا لقرائتكم خبر عن امتحانات الثانوية العامة.. احذر هذه التصرفات تحرمك من أداء الامتحان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نص القانون رقم 205 لسنة 2020 فى شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، على عقوبات حاسمة تلاحق جريمة الغش لدى الطلاب، تزامنا مع انطلاق امتحانات الثانوية العامة، فقد نص التشريع على حرمان الطالب الذى يرتكب غشًا أو شروعًا فيه أو أى فعل من الأفعال المنصوص عليها، من أداء الامتحان فى الدور الذى يؤديه والدور الذى يليه من العام ذاته، ويعتبر راسبًا فى جميع المواد.

وأكد القانون على حرمان الطالب فى حالة امتحانات المعادلة من أدء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة دوريـن متتاليين، وفى جميع الأحوال يُحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.



وعاقب القانون الطالب الذى يتبين أن بحوزته هاتف محمول داخل لجان الامتحانات بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، وذل لكل من حاز أو أحرز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها أيًا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيًا من أجهزة التقنية الحديثة أيًا كان نوعها بقصد الغش، ويتم مصادرة الأجهزة المضبوطة.