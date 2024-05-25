شكرا لقرائتكم خبر عن %89 من القراء يطالبون بتغليظ عقوبة التلاعب فى صرف السلع المدعمة على بطاقات التموين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تغليظ عقوبة التلاعب فى صرف السلع المدعمة على بطاقات التموين؟، أيد غالبية القراء مطالب تغليظ عقوبة التلاعب فى صرف السلع المدعمة على بطاقات التموين.

وأيد 89% من القراء مطالب تغليظ عقوبة التلاعب فى صرف السلع المدعمة على بطاقات التموين، بينما عارض 11% من القراء مطالب تغليظ عقوبة التلاعب فى صرف السلع المدعمة على بطاقات التموين.