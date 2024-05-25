شكرا لقرائتكم خبر عن مياه الشرب بالجيزة: عودة الخدمة تدريجيا لمركز الصف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، إعادة ضخ المياه تدريجيا لمركز الصف والقرى التابعة له.

وأشارت الشركة، إلى إعادة ضخ المياه بعد الانتهاء من أعمال الصيانة بخط المياه العكرة قطر 1200 مم.

يُذكر، أن الشركة دفعت بسيارات مياه نقية في الأماكن المتأثرة بانقطاع المياه لحين تم الانتهاء من الأعمال وعودة المياه بصورة طبيعية للمواطنين.



