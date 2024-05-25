شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الأعلى للجامعات يعقد اجتماعه الدورى ويناقش استعدادات تنسيق 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد المجلس الأعلى للجامعات، اليوم السبت، اجتماعه الدورى برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات وبحضور رؤساء الجامعات الحكومية، وذلك بمقر جامعة كفر الشيخ .

ومن المقرر أن يتايع المجلس خلال اجتماعه تقارير الجامعات لامتحانات نهاية العام الجامعى 2023/ 2024، ومواعيد إعلان النتائج، بالإضافة إلى مناقشة تفاصيل مشاركة وزير التعليم العالى فى عدد من الاجتماعات مع عدد من السفراء، لبحث تعزيز التعاون والتبادل العلمى والبحثى واخرها المشاركة فى المنتدى العالمى للتعليم بلندن.

ومن المتوقع أن يناقش تقرير اللجنة المشكلة برئاسة الدكتور منصور حسن بشأن نظام التعليم المستمر بديل التعليم المفتوح والتعليم المدمج تمهيداً لاعتماد التصور والتعديلات المقترحة للبدء فى التنفيذ.

كما أنه من المتوقع أن يناقش المجلس الأعلى للجامعات خلال الاجتماع استعدادات مكتب التنسيق لتنسيق الجامعات2024 ومواعيد اختبارات القدرات.