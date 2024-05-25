شكرا لقرائتكم خبر عن ما لا تعرفه عن محطة بحر البقر.. أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف الزراعى بالعالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذت الحكومة العديد من المشروعات الكبرى في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى كلفتها مليارات الجنيهات في ضوء ما نعانيه من الشح المائي، عبر المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعى، ومن أهم هذه المشروعات "محطة بحر البقر بطاقة 5.6 مليون م3/يوم.



وفى التقرير التالى نتعرف على كافة تفاصيل المشروع

1- محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر هي أكبر محطة معالجة في العالم وتم افتتاحها فى 2021.

2- تقع على بعد 10 كيلومترات جنوب أنفاق بورسعيد في سيناء على مساحة 155 فدان تقريبا.

3- جزء من خطة مصر لتنمية محور قناة السويس وشبه جزيرة سيناء وتعظيم مواردها الطبيعية حيث ستساهم في استصلاح 400 ألف فدان. من خلال إعادة تدوير وتشغيل مياه الصرف الزراعي والصناعي والصرف الصحي والتي سيتم تحويلها من الضفة الغربية إلى الضفة الشرقية أسفل قناة السويس وبعد المعالجة سيتم تصريفها في قناة الشيخ جابر.

4- يتم تجميع مياه الصرف الزراعي من ثلاث مصارف أكبرهم مصرف بحر البقر الذي يبلغ طوله 106 كيلومتر و يصب في بحيرة المنزلة.

5- تنتج المحطة المعالجة 5.6 مليون متر مكعب / يوم من مياه الري.

6- تتكون من 4 وحدات متطابقة لمراحل المعالجة الثلاثية الفيزيائية والكيميائية وأيضا عدد 2 وحدة لمعالجة الحمأة.