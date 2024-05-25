شكرا لقرائتكم خبر عن مياه الشرب بالجيزة: عودة الخدمة تدريجيا لمنطقة هضبة الأهرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، إعادة ضخ المياه لتصل تدريجيًا لمنطقة هضبة الأهرام.

وأشارت الشركة، إلى إعادة ضخ المياه بعد الانتهاء من أعمال تركيب طلمبة مياه جديدة برافع هضبة الأهرام؛ لتحسين ضغوط المياه.

جديرٌ بالذكر، أن الشركة دفعت بسيارات مياه نقية في الأماكن المتأثرة بانقطاع المياه لحين تم الانتهاء من الأعمال وعودة المياه بصورة طبيعية للمواطنين.



