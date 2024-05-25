شكرا لقرائتكم خبر عن استخدمها المصريون القدماء فى التحنيط.. 8 معلومات عن شجرة "التنين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التنوع البيولوجى في المحميات الطبيعية ملىء بكل ما هو مبهر وخلاب وجذاب، حيث منحتنا الطبيعة تنوع فريد في أكثر من 30 محمية بمصر، ومن بينهم جبال البحر الأحمر التى تضم أكثر من 3 محميات طبيعية، وهى محمية وادى جمال، ومحمية جبل علبة، ومحمية الجزر الشمالية، هذه المحميات الثلاثة كل شبر فيها يحمل أسطورة سواء في النباتات أو الحيوانات أو المناظر الطبيعية.

خلال هذا التقرير نرصد أبرز 8 معلومات عن شجرة تسمى شجرة التنين، أو شجر الدم كما يطلق عليها سكان القبائل بجبل علبة...

1- شجرة التنين، من الأشجار التي لا تنمو في مصر سوى في مكان واحد وهو مرتفعات جبال محمية علبة.

2- شجرة التنين لاسمها حكاية مرتبطة بطقوس التحنيط التي كان يمارسها القدماء المصريين قديما، حيث كان يتم استخراج مادة حمراء منها تستخدم فى التحنيط وكانوا يسمونها دم التنين.

3- شجرة التنين لا تنمو سوى فى أعلى قمم الجبال نسبة لطبيعة المناخ فى الأعلى، ولا تنمو فى الشرق الأوسط ، سوى في جزيرة يمنية مرتفعة أيضا عن سطح البحر.

4- شجرة التنين تنمو بكثرة فوق قمم جبل علبة والجبال الصغيرة به جنوب محافظة البحر الأحمر.

5- شجرة التنين التي تكاد تلامس السماء كانت سببا في إطلاق اسم واحة الجبال على جبل علبة.

6- السائل الأحمر الذى يخرج من شجرة التنين عند قطع فروعها، يتم استخدامه فى علاج بعض الأمراض والجروح.

7- قبائل البشارية هم أول من استخدم السائل الأحمر الذى يخرج من شجرة التنين في علاج بعض الأمراض.

8- هناك اسم علمى لشجرة التنين وهو اسم شجرة " الدراسينا ".



الاشجار تكسو وادى جبال



شجرة التنين



