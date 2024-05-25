شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: طقس حار نهارا على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم السبت، طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلا على شمال البلاد مائل للحرارة على جنوب البلاد.

ومتوقع اليوم أن يشهد نشاط رياح على أغلب الأنحاء مما يعطى مزيد من الشعور بتحسن حالة الطقس.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم السبت: القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 21، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 19، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 19، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 25، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 26، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 27.