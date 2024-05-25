شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد ضحايا قصف منزل بمخيم النصيرات وسط غزة إلى 8 شهداء بينهم أطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن إعلام فلسطيني: ارتفاع أعداد ضحايا قصف منزل بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة إلى 8 شهداء بينهم أطفال.

وذكر بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية من خان يونس، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف المخيمات في المحافظة الوسطى بقطاع غزة.

وقال جبر، خلال تصريحاته عبر قناة القاهرة الإخبارية، إن مدفعية الاحتلال استهدفت محيط مستشفى الكويت بغزة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.