شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يزور بيت مصر بالمدينة الجامعية فى باريس.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن سامح شكرى وزير الخارجية قام بزيارة بيت مصر بالمدينة الجامعية في باريس، وذلك على هامش تواجده فى العاصمة الفرنسية للمشاركة فى الاجتماع الذى دعا اليه الرئيس "إيمانويل ماكرون" مع عدد من وزراء الخارجية العرب اتصالاً بتطورات الأوضاع فى قطاع غزة.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية بأن الوزير شكرى تفقد خلال الزيارة، أجنحة البيت المخصص للطلبة المصريين الدارسين بالكليات والمعاهد العليا الفرنسية واطلع علي مختلف سُبل الإعاشة والراحة وأماكن الدراسة المخصصة لهم.

كما حرص وزير الخارجية علي إدارة حوار مع أبنائه من الطلبة المصريين بالخارج للاطلاع على شواغلهم وتعزيز تواصلهم بوطنهم الأم، وكذلك علي لقاء أعضاء السفارة والقنصلية المصرية فى باريس.

كما شهد زيارة الوزير شكرى إلى المدينة الجامعية د. خالد العنانى، المرشح المصرى لمنصب مدير عام اليونسكو، الذى يتواجد فى باريس حاليا فى إطار حملته الانتخابية.