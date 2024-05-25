شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد عمل معرض السلع الغذائية بالمتحف الزراعى فى الدقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتح معرض السلع الغذائية المقام بالمتحف الزراعى فى الدقى بمحافظة الجيزة أبوابه يوميًا لاستقبال المواطنين من الساعة 9 صباحًا حتى 9 مساء وذلك حتى 18 يونيو المقبل.

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، إن الوزارة توفر السلع الأساسية للمواطنين من خلال منافذها الثابتة والمتحركة في كافة محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى معرض "خير مزارعنا لأهالينا" بأسعار مخفضة، بهدف الحد من الحلقات الوسيطة حيث تكون من المنتج إلى المستهلك مباشرة، دون وسطاء، وبجودة عالية، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية .

وأضاف وزير الزراعة، أن المعرض يوفر حوالى 200 سلعة من الهيئات التابعة للوزارة وكذلك بعض شركات القطاع الخاص، مشيرا إلى أن وزارة الزراعة بها أكثر من 33 منفذا متحركا، تجوب القرى والمحافظات المختلفة والمناطق النائية، فضلا عن 274 منفذ ثابت، بالمحافظات، و تم ضخ العديد من المنتجات والسلع بها، بأسعار مناسبة .