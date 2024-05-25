شكرا لقرائتكم خبر عن تفتيش طلاب الدبلومات الفنية لمنع دخول التليفون المحمول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت لجان امتحانات الدبلومات الفنية بتفتيش الطلاب قبل دخولهم لجان الامتحانات لمنع دخول التليفون المحمولة اللجان فى إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم للتصدى للغش بكل أشكاله.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، انطلاق امتحانات دبلومات المدارس الثانوية الفنية بكل النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) في كل أنظمة التقدم (نظام السنوات الثلاث – إعداد مهني – نظام السنوات الخمس – تعليم وتدريب مزدوج – تكنولوجيا تطبيقية) على مستوى الجمهورية للعام الدراسي الحالي 2023 / 2024، اعتبارا من السبت الموافق 25 مايو 2024 للامتحانات التحريرية، كما تبدأ الامتحانات العملية والمعملية والتقييم النهائي، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 8 يونيو 2024 وتنتهي يوم الخميس الموافق 27 يونيو 2024 وتتوقف أعمال الامتحانات خلال فترة أجازة عيد الأضحى.



وأوضحت الوزارة، أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام (815 ألف) طالب وطالبة بكافة النوعيات بالإضافة إلى عدد (3100) طالب وطالبة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، كما أن عدد مواد الامتحانات العملية والمعملية (376) مادة، بينما يبلغ عدد مواد الامتحانات التحريرية (1220) مادة.



