من "عديم الأدب" إلى "تجاوز غير مقبول".. تفاصيل تعديل بيان "النقاد الرياضيين" ضد محمد الشناوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

أعرب هشام يونس، وكيل أول نقابة الصحفيين ورئيس لجنة القيد بالنقابة، عن استيائه من البيان الصادر من رابطة النقاد الرياضيين ضد الكابتن محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، بوصفه بـ"عديم الأدب"؛ بعد أن نعتَ الصحفيين المصريين بكونهم "مصطنعي المشاكل".

وقال يونس، خلال حديثه إلى "الخليج 365": إن الخطأ اللفظي الذي تضمنه بيان رابطة النقاد الرياضيين؛ جاء نتيجة تسرع في حسم الأمر، مشيرًا إلى أنه سبب تراجعهم وعدولهم؛ لحذف اللفظ الخارج.

ولفت وكيل أول نقابة الصحفيين ورئيس لجنة القيد بالنقابة إلى أن كلمة الكابتن الشناوي للصحفيين "بتعملوا مشاكل والله" جاءت نتيجة لحظة عصبية وربما خلفيات غير معروفة، مشيرًا إلى أنها ضمن الرأي ولا تندرج تحت بنود السب والقذف على الإطلاق.

وتابع يونس: "ويجب أن نصارح أنفسنا بأن (بعض المواقع) الإخبارية تجري وراء التريند، وتخلق مشاكل غير موجودة".

وأشار وكيل أول نقابة الصحفيين ورئيس لجنة القيد بالنقابة، إلى أنه كان يجب على رابطة النقاد الرياضيين التعامل برصانة وحسم الأمور بهدوء؛ خصوصًا أن النادي الأهلي مقبل على مباراة مهمة مع نادي الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، في مباراة تهم البلد كله، لافتًا إلى أن عصبية الشناوي قوبلت بعصبية من رابطة النقاد الرياضيين.

وكشف مصدر بنقابة الصحفيين عن تفاصيل تعديل بيان النقاد الرياضيين الذي صدر ضد محمد الشناوي، ووصفه بـ"عديم الأدب".

وقال المصدر لـ"الخليج 365": إن جمال جبر مسؤول المركز الإعلامي بالنادي الأهلي، أجرى اتصالًا بنقيب الصحفيين خالد البلشي، أعرب فيه عن أسفه تجاه اللفظ المذكور ببيان رابطة النقاد الرياضيين، ضد اللاعب محمد الشناوي؛ مما ترتب عليه تحرك النقيب وحذف اللفظ الذي تضمنه البيان وهو "عديم الأدب".

جدير بالذكر أن محمد الشناوي قال في رده على سؤال أحد الصحفيين بوجود مشاكل في الأهلي، قائلًا: "مشاكل؟ أنت قرأت الأخبار دي فين، في الصحف المصرية، همَّ اللي بيعملوا المشاكل دي، ومفيش أي مشاكل في الفريق".

ودفع تصريح الشناوي رابطة النقاد الرياضيين لإصدار بيان ضده، جاء على النحو الآتي "يعلن المكتب التنفيذي لرابطة النقاد الرياضيين رفضه القاطع للتصريح الذي أدلى به محمد الشناوي حارس النادي الأهلي، في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الجمعة، بمناسبة نهائي دوري أبطال إفريقيا".

وأضاف البيان: "فوجئ المكتب التنفيذي بحارس النادي الأهلي ردًّا على أحد الأسئلة في المؤتمر الصحفي اليوم متضمنًا كلامًا به إساءة بالغة لجموع الصحفيين المصريين والصحافة المصرية، بادعائه أنها تخلق دائمًا المشاكل، وهو ما يراه المكتب التنفيذي تجاوزًا غير مقبول وفيه نوع من عدم الأدب، الذي يتطلب التعامل معه بحزم".

وواصل البيان: "وقام المكتب التنفيذي بإبلاغ النادي الأهلي رفضنا القاطع لتجاوز أحد لاعبيه مع واقع تقديرنا الكامل للمؤسسة الرياضية بعيدًا عن تصرفات شخص بداخلها".

ويطالب المكتب التنفيذي لرابطة النقاد إدارة النادي الأهلي بتصحيح الخطأ الفادح الذي وقع فيه لاعبه محمد الشناوي، وتعديل تصريحه فورًا والاعتذار عما بدر منه، وتأكيد احترام الصحافة المصرية وما تقوم به من دور عظيم، مع تأكيدنا الكامل دعم النادي في مباراته بنهائي دوري الأبطال الإفريقي.

ولم تمر ساعات إلى أن أجرت الرابطة تعديلًا على بيانها تضمن حذف كلمتَي "عديم الأدب" وترك "تجاوز غير مقبول".

وجاء نصه كالآتي: "يعلن المكتب التنفيذي لرابطة النقاد الرياضيين رفضه القاطع للتصريح الذي أدلى به محمد الشناوي حارس النادي الأهلي، في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمناسبة نهائي دوري أبطال إفريقيا".

وأضاف البيان: "فوجئ المكتب التنفيذي بحارس النادي الأهلي ردًّا على أحد الأسئلة في المؤتمر الصحفي اليوم متضمنًا كلامًا به إساءة بالغة لجموع الصحفيين المصريين والصحافة المصرية بادعائه أنها تخلق دائمًا المشاكل.. وهو ما يراه المكتب التنفيذي تجاوزًا غير مقبول، وهو ما يتطلب التعامل معه بحزم".

وتابع بيان رابطة النقاد الرياضيين: "وقام المكتب التنفيذي بإبلاغ النادي الأهلي رفضنا القاطع لتجاوز أحد لاعبيه مع واقع تقديرنا الكامل للمؤسسة الرياضية بعيدًا عن تصرفات شخص بداخلها.. ويطالب المكتب التنفيذي لرابطة النقاد إدارة النادي الأهلي بتصحيح الخطأ الفادح الذي وقع فيه لاعبه محمد الشناوي، وتعديل تصريحه فورًا والاعتذار عما بدر منه.. والتأكيد على احترام الصحافة المصرية وما تقوم به من دور عظيم، مع تأكيدنا الكامل بدعم النادي في مباراته بنهائي دوري الأبطال الإفريقي".

واختتم البيان: "كما يؤكد المكتب التنفيذي أنه لن يتردد في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ضد تجاوز الشناوى بالتنسيق مع السيد نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة".

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