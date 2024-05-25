شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تضبط 3330 مخالفة تموينية لمخابز وبدالى تموين ومحلات عامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت محافظة الجيزة من خلال مديرية التموين والتجارة الداخلية سلسلة من الحملات التموينية على المخازن السلعية والمحال العامة لضبط محتكري السلع الغذائية وردع المخالفين.

واطلع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على جهود مديرية التموين بالجيزة خلال شهر، والتي أسفرت عن تحرير 3330 مخالفة تموينية لبداليين تموينين ومخابز ومحال عامة لعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر الرسمي وإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات.

وتابع محافظ الجيزة، الجهود في مجال المخابز والتي أسفرت عن تحرير عدد 2796 محضر شمل 902 محضر مخالفة لإنتاج خبز ناقص الوزن وتحرير 649 مخالفة لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و408 مخالفة توقف وغلق و244 مخالفة تصرف ومراجعة رصيد و46 مخالفة لعدم وجود سجل تفتيش و11 مخالفة لعدم وجود ميزان و535 مخالفة لعدم نظافة أدوات المعجن وعدم إعطاء بون.

وفي مجال الأسواق، تم تحرير 499 محضر مخالفة شملت 195 مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار و91 مخالفة للبيع بأزيد من السعر الرسمي وعدم وجود ترخيص و129 عدم وجود شهادة و85 مخالفة لتجار تموينين ومخالفتت أخرى.

وفي مجال المواد البترولية تم تحرير 35 محاضر ضمت غلق مستودعات وعدم الإعلان عن الأسعار.

وتمكنت الحملات من ضبط 59 طن سكر بقصد الاحتكار بالعمرانية و ومخالفات لمستودعات تصرف في حوالي 2080 إسطوانة بوتاجاز بمركز الصف وحي الهرم بالاضافه إلى ضبط حوالي 10 طن دقيق بلدي مدعم بمنشاة القناطر والعياط والبدرشين وكرداسة والهرم وبولاق الدكرور والوراق.

وأكد محافظ الجيزة، استمرار شن الحملات الرقابية ومتابعة الأسواق والمحلات ومنافذ البيع المختلفة بالقرى والمراكز والأحياء للتأكد من مدى توافر السلع الأساسية وصلاحية المعروض ومحاربة كافة صور الغش والاستغلال التجاري وضبط الأسعار لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.



