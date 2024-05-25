شكرا لقرائتكم خبر عن مركز بحوث الشرطة يعقد دورات تدريبية للكوادر الإدارية بالمجالس المتخصصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت أكاديمية الشرطة "مركز بحوث الشرطة بمقر مركز الدراسات الأمنية والإستراتيجية" ورشة العمل التدريبية الـ 36 الموجهة للكوادر الإدارية بالمجالس القومية المتخصصة (المجلس القومى لـ"المرأة - الأشخاص ذوى الإعاقة - حقوق الإنسان - الطفولة والأمومة") تحت عنوان (دور الجهاز الحكومى فى مواجهة مخططات إسقاط الدولة) بمشاركة نخبة متميزة من الأساتذة والخبراء الأمنيين والمتخصصين.



واستهدفت الدورة عددا من الموضوعات المختلفة المتصلة بالأمن القومى من أبرزها (تطور مفهوم الحرب وحروب الجيل الرابع ومشروعات تقسيم منطقة الشرق الأوسط - حرب اللاعنف وصناعة الدولة الفاشلة - آليات وأدوات هدم الدول من الداخل "الإرهاب والشائعات والحروب النفسية ، تخريب الإقتصاد والتدخلات الخارجية والتمويل الأجنبى للأنشطة الهدامة" - إستخدام مواقع التواصل الإجتماعى لتزييف الوعى وإثارة الرأى العام - الإعلام الموجه ودوره فى إسقاط الدول من الداخل - جهود الدولة المصرية فى كافة المجالات لمواجهة تلك المخططات).



يُعد تنظيم هذه الورشة إستمراراً للدور الرائد الذى تضطلع به وزارة الداخلية فى مجال تنظيم المبادرات التوعوية الهادفة لإحباط تلك المخططات.



واختتمت بمقر "مركز بحوث الشرطة" بالأكاديمية فاعليات الدورة التدريبية التى نظمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر فى مجال التعريف باللجنة الدولية للصليب الأحمر وأنشطتها على المستوى المحلى والدولى بمشاركة عدد من الكوادر الأمنية بالوزارة خلال الفترة من 19-22/5/2024.



و تضمن البرنامج التدريبى بالدورتين التدريبيتين التعريف باللجنة الدولية بالصليب الأحمر وأنشطتها على المستويين المحلى والدولى وكذا التعريف بالقانون الدولى الإنسانى وعلاقته بالقانون الدولى لحقوق الإنسان ، فضلاً عن التدريب على حماية أرواح وكرامة ضحايا الحرب والعنف الداخلى وتقديم المساعدة لهم ومبادئ إستخدام القوة فى النزاعات المسلحة.



وشهدت فاعليات الدورتين على مدار فترة إنعقادهما تدريبات للكوادر الأمنية المشاركة فى مجال إختصاص اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والتى شهدت تفاعلاً ملحوظاً من قبل المشاركين ، إلى جانب إستعراض العديد من الموضوعات ذات الصلة.