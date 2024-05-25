شكرا لقرائتكم خبر عن خلاصة اللغة العربية وأهم أسئلة الامتحان المتوقعة لطلاب الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم ”الخليج 365” مراجعة نهائية شاملة لمنهج مادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة، ونماذج استرشادية للامتحان، وذلك بالتزامن مع قرب انطلاق امتحانات العام الدراسي 2023/2024، المقرر أن تبدأ يوم 10 يونيو المقبل بالمواد غير المضافة للمجموع، و22 يونيو للمواد الدراسية الأساسية.

يأتي ذلك في إطار الدور الخدمي والمجتمعي لـ"الخليج 365" نحو التسهيل على أبنائنا الطلاب، بتقديم المراجعات النهائية لجميع مواد الثانوية العامة بمختلف فروعها (أدبي – علمي)، وذلك بالاستعانة بمجموعة من كبار الخبراء ومعلمي المواد في وزارة التربية والتعليم.

وتتضمن المراجعة النهائية لمادة اللغة العربية، التي يقدمها أحمد صابر أستاذ اللغة العربية، شرحا ملخصا لكل أجزاء المنهج، ومنها النحو، بالإضافة إلى نماذج استرشادية بإجابتها على أسئلة النحو والأسئلة الموضوعية (الاختيار من متعدد)، والأسئلة المقالية، بالإضافة إلى أسئلة الاستنتاج، لمساعدة الطلاب على التركيز على أهم أجزاء المنهج على التدريب على شكل أسئلة الامتحان، والحصول على درجات التفوق والنجاح.

وتناولت المراجعة النهائية للمادة في مقدمتها، طرق وأساليب إدارة الوقت داخل لجنة امتحان مادة اللغة العربية، وخطوات الإجابة عن أسئلة الاستنتاج، وذلك بالاستعانة بنماذج لامتحانات المادة في السنوات السابقة.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفة امتحان مادة اللغة العربية للثانوية العامة 2024، موضحة أن الأسئلة ستكون من منهج الصف الثالث الثانوي العام، كما أنها ستخاطب الفهم ونواتج التعلم، ومتدرجة مو حيث الصعوبة، مؤكدة أنه تتكون من 55 سؤالا منها 4 أسئلة مقالية، يتم الإجابة عنها في ورقة الإجابة المخصصة لذلك، يتم الإجابة عن الأسئلة المقالية والاختيارية في 3 ساعات ومخصص للورقة الامتحانية 80 درجة.

وطالبت وزارة التربية والتعليم، طلاب الثانوية العامة، باستخدام القلم الأزرق الجاف فقط، في تظليل الإجابة بورقة "البابل شيت"، على أن يكون التظليل واضحًا ولا يحتمل الشك، مشددة على أنه من الضروري أن يلتزم طالب الثانوية العامة خلال أداء الامتحان، بحدود تظليل دائرة الإجابة فقط، وبشكل كامل، حتى لا يكون هناك شك في إجابته.



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