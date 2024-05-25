شكرا لقرائتكم خبر عن "الأطباء البيطريين" تحتفل بيوم الطبيب تحت شعار "صحة مواطن.. اقتصاد وطن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت النقابة العامة للأطباء البيطريين، اليوم السبت، بيوم الطبيب البيطري تحت شعار "صحة مواطن.. اقتصاد وطن"، بدار الأوبرا المصرية.

وحرصت النقابة العامة في الاحتفالية على إبراز دور مهنة الطب البيطري وتعظيم مكانة الطبيب البيطري في الحفاظ على الصحة العامة للإنسان والحيوان، والتأكيد على ضرورة إطلاق منظومة الصحة الواحدة، في ظل انتشار العديد من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، والتي قد تزيد عن 200 مرض أغلبها تشكل خطورة على صحة الإنسان.

وناقشت الاحتفالية التحديات التي تواجه مهنة الطب البيطري خلال السنوات الأخيرة وكيف يمكن النهوض بها من خلال التعاون المشترك من كافة الجهات المعنية.

وهنأ الدكتور مجدي حسن نقيب الأطباء البيطريين، الحضور في احتفالية يوم الطب البيطري تحت شعار صحة مواطن .. واقتصاد وطن، وأكد على دور الطبيب البيطري وتوفير فرص عمل لهم حيث إن الطبيب البيطري له دور أساسي في الثروة الحيوانية وهناك أكثر من 200 مريض مشترك بين الإنسان والحيوان ووصفة الطبيب البيطري بأنه طبيب الإنسانية.

ولفت إلى أنه هناك عجز صارخ في مهنة الطب البيطري، مؤكدا على ضرورة الاهتمام بمهنة الطبيب البيطري لما يشكله من دور هام في صحة المجتمع.



