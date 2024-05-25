شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرى تنظم ندوة بالسويس لترشيد استهلاك المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‫ يواصل فريق التوعية المائية يستكمل ندواته فى مختلف محافظات الجمهورية حيث تم تنظيم ندوة بمقر جمعية القرعان بحي الأربعين ‎بمحافظة السويس حول ترشيد استهلاك المياه.

‎تناولت الندوة التأكيد على حتمية التحول من ثقافة الوفرة المائية لثقافة الترشيد فى ظل التحديات التى تواجه قطاع المياه فى مصر.

وأوضحت وزارة الرى، أنه تم التعريف بمصادر المياه في مصر والتحديات التي تواجه قطاع المياه، وتسليط الضوء على عدد من السلوكيات السلبية، وكيفية تبني السلوكيات الايجابية التي تساهم في ترشيد استهلاك المياه وحمايتها من الهدر والتلوث.

‏‎‏و‎أضافت وزارة الرى، أنه تم استعراض عددٍ من المشروعات القومية التي تقوم الدولة ممثلة في وزارة الري بتنفيذها لتعظيم الإستفادة من كل قطرة مياه ولا سيما مشروعات تأهيل وتبطين الترع والتحول إلى أساليب الري الحديث.

‏‎‏‎‏‎‏‎وتم التأكيد على استراتيجية وزارة الرى في مواجهة العجز المائى التعاون مع الجهات المعنية فى الحفاظ على نعمة الماء والسلوكيات اﻹيجابية الواجب اتباعها للتحول من ثقافة الوفرة إلى ثقافة الندرة المائية وتوضيح حاجة الدولة إلى كل قطرة مياه وتوجيهها من أجل تحقق تنمية شاملة ومستدامة لمواكبة متطلبات اﻷجيال الحالية والمستقبلية.