شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة أطباء الأسنان: إذاعة لقاء شهرى "أونلاين" مع متخصصين بالضرائب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النقابة العامة لأطباء الأسنان، إنه في إطار حرص النقابة العامة على مصلحة أبناء المهنة ودعمهم أمام كافة الجهات المعنية، تقرر عقد لقاء شهري يُذاع على الصفحة الرسمية للنقابة العامة يستضيف عدد من خبراء الضرائب للرد على كافة الأسئلة المتعلقة بالأطباء.

وطالبت النقابة، أعضائها بإرسال كافة استفساراتهم للرد عليها خلال اللقاء.



وكانت قد عقدت النقابة العامة لنقابة أطباء الأسنان، الجلسة الجلسة الاجرائيةلإعادة تشكيل هيئة المكتب، وقد أسفر الاجتماع عن:



1- مقعد الأمين العام: الدكتور حسين عبد الهادى بالمقعد.

2- أمين الصندوق: الدكتور محمد علاء.

3- الأمين المساعد: الدكتور عادل شريف.

4- أمين الصندوق المساعد: الدكتور سيد السجاعى بالتزكية

5- الوكيل: الدكتور أشرف زعلوك، بالتزكية.

أما عن تشكيل اللجان، فقال الدكتور أحمد الديدامونى، عضو تيار التغيير، أنه تم اختيار كل من:

- الدكتور عمر شوبير لجنة الشباب.

- الدكتور خالد عبد الباسط اللجنة الإلكترونية.

- الدكتور صلاح عبد الحى لجنة الفرعيات، وفض المنازعات.

- الدكتورة أسماء الدسوقي لجنة المؤتمرات.

- الدكتور أحمد أبو شعرة اللجنة القانونية.

- الدكتور حازم البري العلاقات الخارجية.

- الدكتورة فاطمة غيث الرواد.

- الدكتور محمد المفتى، لجنة المجلة.

- الدكتور محمد علاء، التكافل.

- الدكتورة تيسير القبيصي، لجنةهي.

- الدكتور أحمد الشيال، اللجنة الإعلامية.

- الدكتور عادل شريف، اللجنة الاجتماعية والرحلات.

ومن خارج المجلس، تم اختيار كل من:

- الدكتور أبو بكر محمد للجنة الرياضية.

- الدكتور السيد فهيم للجنة الثقافية.

- الدكتورة صافى فؤاد، للجنة أدعياء المهنة.



