شكرا لقرائتكم خبر عن كنائس حارة زويلة تحتفل برحلة مسار العائلة المقدسة 2 يونيو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل كنائس حارة زويلة الأثرية برحلة مسار العائلة المقدسة، وذلك يوم الأحد الموافق 2 يونيو المقبل فى التقويم الميلادى و25 بشنس فى التقويم القبطى الساعة السابعة مساء.

وتقام الاحتفالية بصلوات قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وشريكه فى الخدمة الرسولية الأنبا رفائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة.

وتحتفل الكنيسة الأرثوذكسية والكاثوليكية بعيد دخول العائلة المقدسة أرض مصر فى الأول من شهر يونيو المقبل، حيث بدأت رحلة مسار العائلة المقدسة فى الهروب من بيت لحم فى فلسطين بسبب اضطهاد هيرودس الذى كان مزمع قتل السيد المسيح، فيما جاء الملاك إلى السيدة مريم العذراء فى المنام، وقال لها قومى وخذى الصبى واذهبى به إلى مصر لأن هيرودس مزعم قتله.