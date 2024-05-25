شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم التوصيات الفنية لمحصول التين خلال شهر مايو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في معهد بحوث البساتين نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول التين مراعاتها، خلال شهر مايو.
وتمثلت التوصيات في الآتي:
1-المحافظة على انتظام الرى خلال الموسم.
2-التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة.
3-فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة.
4-الاهتمام بنظافة النقاطات و الفلاتر و نهايات الخطوط.
5-الاهتمام ببرنامج رش العناصر الصغري.
6-اعداد الثمار قبل الجمع ووقف الرش الفطري والحشري بمدة كافية قبل الجمع.
7-جمع الثمار المصابة بالذبابة والتخلص منها بالحرق او الدفن في التربة حتى لا يحدث تجديد للإصابة.
8-يتم رش مبيد حشري كل عشر ايام لمكافحة الذبابة ووقف الرش والتسميد قبل الجمع بمدة كافية ويتم التسميد مرة اخري بعد الجمع حتي نهاية سبتمبر.
9- يتم الرش الورقى 300جم حديد + 300جم زنك + 300جم منجنيز بمعدل 750جم استيموفول / 600لتر ماء.
10- يتم تقسيم الري إلى 4 دفعات في الاسبوع بمعدل 1 ساعة في الرية (4 ساعات ري في الأسبوع) .
11- 30 دقيقة ري بدون تسميد و20 دقيقة ري بتسميد و10 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة.
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