شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم التوصيات الفنية لمحصول التين خلال شهر مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‎أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في معهد بحوث البساتين نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول التين مراعاتها، خلال شهر مايو.



‎وتمثلت التوصيات في الآتي:

1-المحافظة على انتظام الرى خلال الموسم.

2-التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة.

3-فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة.

4-الاهتمام بنظافة النقاطات و الفلاتر و نهايات الخطوط.

5-الاهتمام ببرنامج رش العناصر الصغري.

6-اعداد الثمار قبل الجمع ووقف الرش الفطري والحشري بمدة كافية قبل الجمع.

7-جمع الثمار المصابة بالذبابة والتخلص منها بالحرق او الدفن في التربة حتى لا يحدث تجديد للإصابة.

8-يتم رش مبيد حشري كل عشر ايام لمكافحة الذبابة ووقف الرش والتسميد قبل الجمع بمدة كافية ويتم التسميد مرة اخري بعد الجمع حتي نهاية سبتمبر.

9- يتم الرش الورقى 300جم حديد + 300جم زنك + 300جم منجنيز بمعدل 750جم استيموفول / 600لتر ماء.

10- يتم تقسيم الري إلى 4 دفعات في الاسبوع بمعدل 1 ساعة في الرية (4 ساعات ري في الأسبوع) .

11- 30 دقيقة ري بدون تسميد و20 دقيقة ري بتسميد و10 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة.