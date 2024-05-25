شكرا لقرائتكم خبر عن سفيرة أمريكا: زيارة فريق السلة هارلم جلوبتروترز للقاهرة تعكس دور مصر الرائد بالسياحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت سفارة الولايات المتحدة في القاهرة عن تواجد فريق السلة العالمي هارلم جلوبتروترز في مصر في الفترة من 27 مايو إلى 3 يونيو.

وقالت السفارة فى بيان لها إنها ستدخل في شراكة مع هذه المؤسسة الرياضية الأمريكية لتعزيز التبادل الثقافي والتواصل بين الشعبين المصري والأمريكي.

وقالت السفيرة الأمريكية لدى مصر هيرو مصطفى جارج: "إن فريق (هارلم جلوبتروترز) يمثل التنوع والمثابرة والحب الخالص للعبة". وأضافت: "نحن فخورون جدًا بدعم هذا البرنامج ليكون شهادة على الشراكة الثقافية الدائمة بين الشعبين المصري والأمريكي وكدليل إضافي على دور مصر الرائد في السياحة العالمية والرياضة والصناعة الإبداعية في جميع أنحاء الشرق الأوسط".

وأوضح البيان أن فريق (هارلم جلوبتروترز) هو فريق مبني على التنوع والتعددية وملتزم بجمع الأشخاص من جميع الخلفيات والقدرات البدنية لتعزيز التبادل الثقافي وهو فخر للمجتمع. وأثناء وجودهم في مصر، سيقوم فريق (هارلم جلوبتروترز) بقيادة ورش عمل مجتمعية لكرة السلة مع السيدات الرياضيات ومجموعات الشباب، بالإضافة إلى فعالية مع لاعبي كرة السلة من ذوي الاحتياجات الخاصة من مؤسسة الحسن لدمج القادرون باختلاف. وقبل كل مباراة، سيقوم فريق (هارلم جلوبتروترز) بدعوة لاعبي كرة السلة المصريين الشباب والرياضيين ذوي الاحتياجات الخاصة للمشاركة في برنامجهم صاحب العلامة التجارية مما يمنح المشاركين فرصة فريدة للتفاعل مع اللاعبين بشكل فردي

ويقدم فريق هارلم جلوبتروترز مباراتين بتذاكر مجانية في القاهرة يوم 31 مايو على ملعب حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر. كما سيقدم الفريق مباراة في الإسكندرية يوم 1 يونيو على ملعب نادي سبورتنج بالإسكندرية.