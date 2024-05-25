شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الكى بوب يختتم أسبوع الثقافة الكورية بالأوبرا.. والسفير يعلن عن أسبوع آخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وسط جمهور غفير من مختلف الفئات العمرية، اختتم المركز الثقافي الكوري أسبوعه الثقافي أمس الجمعة بدار الأوبرا حيث استضاف المسرح المكشوف مهرجان الكى بوب لعام 2024.



سفير كوريا الجنوبية مع الفائزين

وشارك في المهرجان 8 فرق في فئتي الغناء والأداء الحركي بالإضافة أربعة عروض للمشاركين في أكاديمية الكى بوي التي استضافتها أكاديمية الفنون خلال الفترة من 29 أبريل إلى 14 مايو.



المركز الاول



واستهل المهرجان برنامجه بكلمة للسفير الكوري كيم يونج هيون أعرب فيها عن امتنانه لدار الأوبرا على استضافتها الناجحة لأسبوع الثقافة الكورية، كما وجه الشكر لجميع المشاركين لشغفهم بالثقافة الكورية.



المركز الثاني



وقال السفير الكوري أنه سيجري تنظيم أسبوع آخر للثقافة الكورية في وقت لاحق من العام الجاري تحت عنوان K-Music، حيث سيتمكن الجمهور تذوق الإيقاعات والموسيقى الكورية.



وبعد أن قدمت الفرق المشاركة عروضها المتميزة التي لاحقت استحسانا كبيرا من جانب الجمهور، انتهت لجنة التحكيم المكونة السفير الكوري ود. لمياء زايد رئيس دار الأوبرا ود. أحلام يونس الرئيس السابق الأكاديمية الفنون إلى منح جوائز المهرجان الثلاثة إلى كل من طيف عبد الله في المركز الثالث في فئة الغناء وفريق Glitch Gang بالمركز الثاني في الاداء بينما فاز فريق Bitter Sweet بالمركز الأول في الأداء.



واختتم المهرجان بكلمة للسفير الكوري وجه فيها الشكر لجميع المشاركين معربا عن امله في أن يتمكن أحد الفائزين من التأهل للمشاركة في مهرجان الكى بوب العالمي في كوريا.



سفير كوريا الجنوبية