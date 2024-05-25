شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الاتحاد الأوروبى: أوامر محكمة العدل الدولية ملزمة لجميع الأطراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها تصريحات جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، بأن أوامر محكمة العدل الدولية ملزمة لجميع الأطراف، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".



وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

تشكيل الترجي المتوقع أمام الأهلي فى نهائي دوري أبطال أفريقيا الليلة

يستعد الترجي التونسي لمواجهة الأهلي فى الثامنة مساء اليوم، السبت، باستاد "القاهرة الدولي"، فى إياب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالى 2023 - 2024.

إيلون ماسك يؤكد أنه كائن فضائى ويتعهد بمشاركة الأدلة على مواقع التواصل

خلال مقابلة في حدث Viva Tech، فعل "ماسك" ما يتقنه وهو إبقاء الجميع على أهبة الاستعداد بمزيج من الفكاهة والجرأة، حيث اشتهر "ماسك" بمنشوراته الغريبة على وسائل التواصل الاجتماعي وتعليقاته غير التقليدية، وقد أخذ الأمور على محمل الجد عندما اقترح المضيف مازحًا أن بعض الناس يعتقدون أنه قد يكون كائنًا فضائيًا، وبوجه مستقيم وبريق في عينيه، وافق "ماسك" على هذا الكلام.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة بالاسم ورقم الجلوس

يترقب طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، إعلان نتائجهم بامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2024، وذلك بعد انتهاء أعمال الامتحانات بالكامل الخميس الماضي الموافق 23 مايو الجاري.

الأرصاد تكشف حالة الطقس وأعلى درجات حرارة متوقعة اليوم.. القاهرة تسجل 33

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استقرار بالأحوال الجوية على كافة الأنحاء وطقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد ، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

التشكيل المتوقع لديربي مان سيتي ضد مان يونايتد فى نهائي كأس الاتحاد

يستضيف ملعب "ويمبلي" ديربي مان سيتي ضد مان يونايتد فى الخامسة مساء اليوم، في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي الموسم الجاري 2023-2024.

مارك زوكربيرج يمارس رياضة ركوب الأمواج بعد 6 أشهر من الجراحة

احتفل مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة Meta، بإنجاز مهم والمتمثل في عودته إلى لوح التزلج الخاص به بعد ستة أشهر من خضوعه لعملية جراحية، وفي تدوينة حديثة، أعرب زوكربيرج عن سعادته بقدرته على ركوب الأمواج مرة أخرى، وهو الشغف الذي استمتع به لسنوات عديدة، وأشار أيضًا إلى أن نظارته Ray-Ban Meta، التي يرتديها لتسجيل مقاطع الفيديو، لم تتضرر أثناء وجوده على الماء.