شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات يفتتح مركز خدمة عملاء المصرية للاتصالات ضمن جولته بالإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح اليوم السبت، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء شريف فهمي بشارة محافظ الاسماعيليه، ومحمد نصر الدين الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، مكتب خدمة عملاء السلطان حسين التابع للشركة المصرية للاتصالات we، بمحافظة الإسماعيلية والذي تم تطوير لسكان المحافظة وعملاء الشركة.

يأتي ذلك ضمن جولة الوزير لمحافظة الإسماعيلية لافتتاح وتفقد عدداً من المشروعات التكنولوجية ضمنها مكاتب بريد وسنترالات ومركز إبداع مصر الرقمية كرياتيفا، وبدأت جولة الوزير من ديوان عام محافظة الاسماعيليه.

وبلغ معدل نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نحو 16.3% فى العام المالى 2022/2023؛ ليصبح القطاع هو الأعلى نموا بين قطاعات الدولة على مدار 5 سنوات متتالية.

حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إيرادات بلغت 315 مليار جنيه فى العام المالى الحالى بنسبة نمو حوالى 75%.



جانب من افتتاح مكتب بريد الإسماعيلية



جانب من وزير الاتصالات يفتتح مركز خدمة عملاء المصرية للاتصالات



وزير الاتصالات يفتتح مركز خدمة عملاء المصرية للاتصالات