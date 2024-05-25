شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يجتمع بأئمة مساجد الحسين والسيدة زينب والسيدة نفيسة.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار التواصل المستمر بين وزير الأوقاف وجميع العاملين بالوزارة عقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اجتماعًا اليوم السبت 25/ 5/ 2024م بأئمة مساجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) والسيدة زينب (رضي الله عنها) والسيدة نفيسة (رضي الله عنها) بأكاديمية الأوقاف الدولية، بحضور الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني، والدكتور خالد صلاح الدين حسونة مدير مديرية أوقاف القاهرة، وذلك لدراسة تكثيف المقارئ القرآنية والمجالس والأنشطة الدعوية بهذه المساجد، مع تأكيده على ضبط جميع شئونها الإدارية، وإعداد برنامج دعوي مكثف ومعلن بها، ووجه وزير الأوقاف كلًّا من رئيس القطاع الديني ومدير مديرية أوقاف القاهرة بتكثيف المتابعة على هذه المساجد.

وذلك في ضوء ما يليق ويتناسب مع التطوير العظيم الذي تم بهذه المساجد في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

من ناحية أخرى أهدى الدكتور محمد الشحات الجندي رئيس الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان والدكتور قايرات قورمانباييف نائب رئيس الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان درع الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم السبت 25 / 5 / 2024م تقديرًا لجهوده في نشر الفكر الوسطي المستنير.

جاء ذلك ضمن فعاليات المؤتمر العلمي الدولي تحت عنوان: (الخطاب الديني في الفضاء الإلكتروني .. التحديات والحلول)، وتسلمه الدكتور محمود عبد الخالق الفخراني الذي حضر المؤتمر نائبًا عن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.