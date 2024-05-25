شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة بورسعيد تنظم ندوة لتشجيع المزارعين على زراعة القطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‫‎نظمت مديرية زراعة بورسعيد ندوة إرشادية عن محصول القطن وأهم المعاملات الزراعية وطرق الوقاية من الآفات لتشجيع المزارعين على زراعة القطن بالقطاع الزراعى فى المحافظة.

‎وتناولت الندوة الحديث عن كل مايخص المحصول من بداية الزراعة وتجهيز الأرض للزراعة والميعاد المناسب للزراعة في أجواء التغيير المناخي وحتى مواعيد جني القطن.

‎وتوفر وزارة الزراعة البذور النقية، حيث تم تجهيز تقاوي تغطي مساحة 450 ألف فدان بزيادة 100 ألف فدان عن المساحات المستهدفة، وأغلب التقاوي موجودة حاليًا في الجمعيات الزراعية طبقًا للخريطة الصنفية بالقرار الوزاري رقم 88 لعام 2024، والتي وضعتها الوزارة على مستوى الجمهورية.

‎وأكدت وزارة الزراعة، أن حالة محصول القطن جيدة وخاصة في الزراعات المبكرة للقطن حيث وصلت نسب الإنبات فيها إلى اكثر من 90% والحالة العامة جيدة وأعطت الورقة الرابعة والخامسة وارتفاعات النباتات ترواحت من 20 الي 30 سم.

‎وفي النهاية تم الإجابة على استفسارات الحاضرين من المزارعين وتم توزيع النشرات الإرشادية الواردة من الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي.