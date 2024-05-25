شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار نزع ملكية عقار تشغله مدرسة الحرية الابتدائية بالشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم ألفنى بنزع ملكية العقار الذ ى تشغله مدرسة الحرية الابتدائية رقم 1 الرقم التعريفـى 1310466 بمحافظة الشرقية ، والكائن فـى القطعـة رقـم 3 مـدن- منطقـة رقم 2 شارع عطفة مدرسة العدوى- مدينـة فـاقوس- محافظـة الـشرقية ، بمساحة قدرها (٨,١١٨٩ (م٢ ، طبقًا لكشوف العرض.



وكانت الجريدة الرسمية نشرت فى وقت سابق، قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم ألفنى، بنزع ملكية جزء من أرض المزرعة التدريبية للمدرسـة الثانويـة الزراعية للبنـين بـالرقم التعريفـى "2305635 "، (والكائنـة بحـوض رمـزى- نمرة 53- (ضمن القطعة (2 (بحوضـه- بناحيـة ألفيـوم ، بمحافظـة ألفيـوم ، بمساحة قدرها 10 أفدنة ، و13قيراطًا ، و16سهما تقريبا ، طبقًا لكـشوف العـرض.

وحدوده كالتإلى :

الحد البحرى: فاصل حوض من حوض الصنط .

الحد الشرقى: (ض) بحوض باقى أطيان وقف رمزى .

الحد القبلى: طريق الملقة- عمومى داير .

الحد الغربى: مصرف الرمادية .