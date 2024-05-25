شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر.. الرئيس السيسى يشهد افتتاح مشروعات تنموية فى جنوب الوادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم ”الخليج 365”، بثا مباشرا لوقائع مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في افتتاح المشروعات التنموية في جنوب الوادي، وذلك من مركز المنارة للمؤتمرات الدولية.

وتولى الدولة المصرية اهتماما كبيرا بالمشروعات القومية للاستصلاح الأراضي والإنتاج الزراعي، وتوفير المخصصات المائية لها، خاصةً في منطقة توشكي بجنوب الوادي.

وتقام المشروعات الكبرى في استصلاح الأراضي في جنوب الوادي وفق دراسات متكاملة لانتقاء أفضل أنواع الزراعات والمحاصيل، بما يساعد على ترشيد استهلاك المياه والاستفادة القصوى من كل مصادرها المتاحة بالدولة، وذلك بالتوازي مع مختلف الآليات القائمة لتعظيم الاستفادة من مصادر المياه وفق استراتيجية الدولة الشاملة في هذا الإطار، خاصةً عن طريق نظم الري الحديث، وكذلك منظومة محطات معالجة مياه الصرف وتحلية المياه، فضلًا عن منظومة الصوب الزراعية، إلى جانب الاعتماد على الوسائل الزراعية التي تتناسب مع طبيعة الأراضي والمناخ لكل منطقة زراعية، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لزيادة رقعة الأراضي الزراعية من المساحة الجغرافية الكلية للجمهورية.