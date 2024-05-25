شكرا لقرائتكم خبر عن أنواع السلع على بطاقات التموين بعد تطبيق المنظومة الجديدة.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طبقت وزارة التموين والتجارة الداخلية المنظومة الجديدة لصرف سلع المقررات التموينية إلكترونيا للمنافذ على مستوى محافظات الجمهورية في محافظات الأقصر وبورسعيد، ومطروح وبنى سويف، كما تم بدء تطبيق المنظومة أيضا فى محافظات "القاهرة والغربية وبورسعيد والشرقية وسوهاج والأقصر وأسوان والفيوم" اعتبارا من مايو الجارى، ومن المقرر أن تبدأ مرحلة جديدة لتطبيق المنظومة فى محافظات الإسكندرية والقليوبية ودمياط والمنوفية وقنا والبحر الأحمر والمنيا والوادى الجديد اعتبار من 1 يونيو 2024.

وتوفر وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من السلع الغذائية على بطاقات التموين مثل السكر وزيت الطعام والشاي والمكرونة والأرز والسمن الصناعى والصلصلة والدقيق، والفول وغيرها من السلع الأخرى ويتم الصرف بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات.

ومن خلال تطبيق المنظومة الجديدة لصرف سلع المقررات التموينية إلكترونيا إلى المنافذ على نظام "سيستم" إلكتروني للحد من التلاعب في السلع ومنع تهريبها، حيث سيتم تحديد قيمة الحد الأقصى لكل بدال لسلع "السكر والزيت والمكرونة" بناء على قيمة التأمين، بناء على ما جاء البند السابع من الدراسة على أساس "55% زيت و25% سكر و15% مكرونة و5% سلع أخرى".